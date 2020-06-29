Ивановский завод произведет более 200 тыс. планшетов для Всероссийской переписи населения

ТАСС, 29 июня. Завод "Аквариус", расположенный в городе Шуя Ивановской области и являющийся одним из крупнейших IT-предприятий в стране, произведет свыше 200 тыс. планшетов для проведения Всероссийской переписи населения, которая пройдет в следующем году с применением цифровых технологий. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

В понедельник Ивановскую область с рабочим визитом посетил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Вместе с губернатором Станиславом Воскресенским они побывали на заводе "Аквариус", где прошла презентация планшета. Старт производству будет дан 30 июня в Москве министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

"Шуйский завод "Аквариус" стал одним из двух производителей планшетов для переписчиков. Всего по заказу Росстата произведут 360 тысяч планшетов. Шуйской компании предстоит выпустить более половины устройств", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, всего "Аквариус" получил заказ на 216 тыс. планшетов. Остальную часть заказа выполнит московская компания "БайтЭрг". Планшеты со специальным программным обеспечением позволят более оперативно и точно обрабатывать полученную переписчиками информацию.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Изначально она должна была состояться в октябре 2020 года, но Росстат выступил с предложением перенести перепись на следующий год из-за распространения в России коронавирусной инфекции.