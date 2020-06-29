Туроператоры фиксируют десятикратный рост спроса на туры по России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Продажи туров по России с датами вылета в июле выросли в 10 раз по сравнению с аналогичными турами в июне, сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

Резкое увеличение спроса связано с отменой карантинных ограничений в большинстве регионов РФ, включая отмену режима самоизоляции в Краснодарском крае - пока самом популярном направлении отдыха россиян этим летом. И если сначала "Интурист" фиксировал увеличение спроса на июльские туры по России в 2,5 раза, а TUI Россия - в 3 раза, то теперь представители этих компаний сообщили ТАСС, что спрос вырос в 10 раз.

"Каждую неделю продажи удваиваются относительно прошлой недели. То есть относительно начала месяца у нас уже наблюдается рост в 10 раз. И в основном это только российские направления", - отметили в пресс-службе "Интуриста".

Об активном росте спроса на июльские туры по России сообщили и в Anex Tour. "Многие регионы нашей страны планомерно снимают ограничения не только на прибытие в регион, но и на посещение общественных мест, что напрямую влияет на туризм", - пояснили ТАСС в пресс-службе туроператора.

Лидирует пляжный отдых

В основном россияне выбирают пляжный отдых или лечение в санаториях, на втором месте экскурсионные туры, сообщили туроператоры. Как отметил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, спрос на отдых в Крыму и в Краснодарском крае вернулся на докризисный уровень. А по экспертным оценкам, на отдельных курортах Юга России темпы бронирования уже превышают прошлогодние.

"В Сочи и Крыму интерес со стороны потребителей услуг сферы туризма не отстает от уровня спроса июля 2019 года, местами даже опережает его", - сказал ТАСС вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Авиакомпании также отмечают высокий интерес россиян к перелетам в Сочи и Крым. "Партнер авиакомпании "Россия" по полетам на туристические направления - "Библио-Глобус" - констатирует значительную долю отложенного спроса на поездки в города черноморского побережья. Спрос сформировался, в том числе и за счет переносов дат путевок", - сообщил ТАСС пресс-секретарь авиакомпании "Россия". По его словам, глубина продаж туров с включенным перелетом достигает октября.

Туроператор Anex Tour на фоне роста спроса объявил о расширении географии вылетов в Сочи на бортах Azur Air. С середины июля к пяти городам - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа - добавятся четыре города Дальнего Востока - Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и Южно-Сахалинск, откуда полетят рейсы в Сочи, сообщили ТАСС в компании. "По результатам первого дня продаж уже пошли запросы на туры с прямым перелетом в Сочи из городов Дальнего Востока. За последнюю неделю мы отмечаем увеличение темпов продаж туров в Сочи в целом на 45%", - сообщил туроператор.

Tez Tour также отмечает заметный рост интереса россиян к турам в Сочи, Анапу и Геленджик. "Продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50%", - отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, вырос спрос на VIP-туризм на российских курортах, особенно в Крыму, сообщил Волков из ОСИГ. "Высокий спрос здесь связан с отсутствием в настоящее время возможности отправиться отдыхать на зарубежные курорты люксового сегмента", - пояснил эксперт.

Новые тренды

Одна из особенностей этого года - запуск пакетных туров по новым для организованного туризма направлениям, таким как Хакасия, Алтай, Бурятия (Байкал), Калининградская область, сообщают туроператоры. Сейчас по ним наблюдается увеличение объема продаж. Также растет интерес к отдыху в Татарстане, Карелии, Санкт-Петербурге, на Камчатке, на курортах Кавказских Минеральных Вод, сообщили опрошенные ТАСС представители туристического рынка.

При этом одинаково хорошо бронируются как эконом-варианты размещения, так и отели более высокой ценовой категории с большим количеством дополнительных услуг, например, собственным аквапарком, анимацией и системой "все включено", сообщили в "Интуристе". Много запросов на отели "все включено" получает и Anex Tour, а TUI Россия отмечает, что сейчас туристы запрашивают в основном четырехзвездочные отели, а раньше чаще интересовались трехзвездочными гостиницами.

Еще один тренд этого летнего сезона - рост спроса на активный отдых и экотуризм после длительного нахождения дома на самоизоляции, отметил Волков из ОСИГ. "Многие спешат как можно скорее приобрести необходимые для отдыха товары, сесть в личный автомобиль и отправиться путешествовать по стране", - сказал он.

Также растет популярность пеших экскурсий в горы и к природным памятникам, а также конных путешествий, сообщили в "Интуристе". При этом в целом, несмотря на бурный рост по ряду направлений, внутренний туризм еще не полностью восстановился и не достиг средних показателей бронирования по прошлому году, отметили в компании. Ростуризм ожидает восстановления внутреннего туризма к весне 2021 года, сообщила ранее ТАСС руководитель Ростуризма Зарина Догузова.