Адыгея получит допсредства на стимулирующие выплаты медикам и борьбу с безработицей

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Республика Адыгея получит дополнительные средства на стимулирующие выплаты для медиков и борьбу с безработицей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам заседания трехсторонней комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований.

"Как указано в решении комиссии, 39 916 тыс. рублей пойдут на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска заражения этой инфекцией", - сказали в пресс-службе. Еще 31 462,8 тыс. рублей предназначено для выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен коронавирус. "Также 13 722,3 тыс. рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики", - заметили в пресс-службе.

Здесь подчеркнули, что Кумпилов отметил значимость поддержки федерального центра в решении социальных задач, стоящих перед регионом, и актуальность выделения дополнительных ассигнований в период пандемии. "Средства в виде межбюджетных трансфертов будут выделены из резервного фонда правительства РФ",- сказали в пресс-службе.