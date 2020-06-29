Глава Росавиации Нерадько выдвинут в совет директоров ОАК

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) выдвинул первого заместителя министра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько в качестве кандидатуры для голосования по выборам членов совета директоров компании. Об этом сообщает ОАК.

"Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров ПАО "ОАК" на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Нерадько Александра Васильевича", - говорится в сообщении.

Совет директоров также рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года.