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Глава Росавиации Нерадько выдвинут в совет директоров ОАК

Совет директоров также рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) выдвинул первого заместителя министра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько в качестве кандидатуры для голосования по выборам членов совета директоров компании. Об этом сообщает ОАК.

"Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров ПАО "ОАК" на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Нерадько Александра Васильевича", - говорится в сообщении.

Совет директоров также рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года.

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