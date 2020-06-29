Четверть от общего числа безработных потеряли работу в пандемию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии. При этом треть осталась без работы еще до начала пандемии, сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"47% зарегистрированных безработных официально не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% - те, кто потерял работу до пандемии, 25% потеряли работу в период пандемии", - сказал он на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.