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Четверть от общего числа безработных потеряли работу в пандемию

При этом треть осталась без работы еще до начала пандемии
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Порядка 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии. При этом треть осталась без работы еще до начала пандемии, сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"47% зарегистрированных безработных официально не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% - те, кто потерял работу до пандемии, 25% потеряли работу в период пандемии", - сказал он на совещании правительства РФ о ситуации на рынке труда.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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