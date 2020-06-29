КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Мальков стерляди выпустили в водоемы Краснодарского края в рамках госпрограммы по восстановлению популяции редких видов рыб. Всего было выпущено около 70 тыс. мальков рыбы весом до 10 грамм, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства.

"В водоемы Краснодарского края выпустили 70 тыс. мальков стерляди. Работа идет в рамках госпрограммы по восстановлению популяции редких видов рыб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в этом году в рамках госпрограммы в реку Кубань планируется выпустить 5 млн мальков различных видов рыб, в том числе стерляди, осетров и севрюг. Также выпуск молоди запланирован в рамках федеральной программы по мелиорации лиманов. Так, до конца года в азовские лиманы будет выпущено более 2,5 млн экземпляров растительноядных рыб.

"Проведение мероприятий по искусственному зарыблению позволяет не только пополнять запасы рыбы в водоемах, но и сохранить популяцию. Мы рассчитываем, что в прудах вырастет качественная, более адаптированная речная рыба", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, из краевого бюджета на развитие рыбохозяйственного комплекса в 2020 году выделено 15,5 млн рублей, из федерального - 202 млн рублей на 2020 и 2021 годы по программе развития водохозяйственного комплекса. Регион планирует наладить выращивание рыбы в Азовских лиманах, в 2020 году будут расчищены восемь подобных объектов.

В 2019 году власти региона приняли решение расширить меры господдержки рыбоводству: с 1 января 2020 года производители могут получать субсидии на содержание племенного маточного поголовья рыб, зарегистрированного в госреестре, а также на производство рыбопосадочного материала и непосредственно всего процесса производства товарной рыбы. Данные меры приняты для расширения ассортимента с целью выращивания лососевых, сомовых, производства раков и т. д, а также для привлечения инвесторов в эту отрасль.