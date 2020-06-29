Трутнев: новая система управления развитием СКФО будет создана в течение двух-трех месяцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Обновленная система управления развитием Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет создана в ближайшие два-три месяца. Об этом в понедельник журналистам сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В новом составе кабмина Трутнев получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития. Эти обязанности он взял на себя помимо курирования традиционных направлений - развития Дальнего Востока и Арктики.

"Мы, собственно, все это (вопросы реорганизации институтов - прим. ТАСС) обсуждали совсем недавно на совещании с главами регионов. Постараемся эту работу провести максимально быстро, в течение буквально двух-трех месяцев преобразовать систему, точнее даже, скажу честно: создать систему управления развитием Северным Кавказом", - сказал он, отвечая на вопрос о реорганизации институтов развития СКФО.

При этом Трутнев подчеркнул, что одним из основных принципов должно быть прозрачное расходование средств. "Мы должны расходовать бюджетные средства абсолютно прозрачно, чтобы было понятно, почему это делается именно на таких принципах", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа стало Минэкономразвития. Министерство РФ по делам Северного Кавказа будет окончательно ликвидировано до 30 июня 2020 года.