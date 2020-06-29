Решетников рассказал, что в России сократили 680 тыс. работников в период карантина

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 15 млн человек не работали во время карантинных ограничений, из них только 680 тыс. или 4,5% были сокращены. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда.

"На фоне того, что у нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями (иными словами, не работали), то, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, - это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат", - считает министр.

Он также отметил, что с 1 апреля более 2 миллионов безработных встало на учет в службах занятости, из них треть - это сотрудники, которые были сокращены. По словам министра, сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики.

При этом Решетников ожидает, что министерство выполнит задачу, поставленную президентом, и в 2021 году уровень занятости населения вернется к уровню 2019 года в связи с принятым пакетом мер поддержки экономики.

Меры поддержки занятости, как правило, носят длительный характер, они не заканчиваются ни в мае, ни в июне, отметил министр. Например, программа кредитования предприятий под 2% по госпрограмме поддержки занятости действует до 1 марта 2021 года, это тоже позволит стабилизировать занятость.

"Плюс к этому у нас в общенациональном плане восстановления экономики очень большой блок посвящен структурной поддержке рынка труда. Имеется в виду переобучение безработных, имеются в виду дистанционные формы занятости - там десятки мер на это направлены", - добавил глава Минэкономразвития.