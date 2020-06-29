Российский рынок к вечеру отыграл потери первой половины дня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок смог отыграть большую часть дневных потерь к вечеру понедельника благодаря улучшению внешней конъюнктуры. Так, индекс Мосбиржи завершил дневную сессию ростом на 0,22%, до 2767,95, РТС опустился на 0,56%, до 1239,81 пункта. Доллар к рублю на 19:50 мск вырос на 0,56%, до 70,19 руб., евро - на 0,65%, до 78,843 руб.

Поддержку рынку РФ оказало восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,57%, до $41,7 за баррель.

Также покупкам акций способствовала динамика западных фондовых площадок. "Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,6% и 0,8% соответственно", - отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на позитив торговых площадок во второй половине дня, общерыночные настроения и нефтяные цены остаются неустойчивыми, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Число заболевших COVID-19 в мире превысило 10 млн человек, повторная вспышка заболевания зафиксирована в США. Вирусный фактор грозит более медленным восстановлением мировой экономики, чем ожидалось ранее", - отметил эксперт.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Норильского никеля" и "Распадской", упавшие на 3% и 2% соответственно. Лучше рынка торговались ОГК-2, "Полиметалл" и "Лента", рост которых превысил 2%.

Прогноз на вторник

"Утренняя попытка "медведей" увести индекс Мосбиржи в диапазон 2700-2750 пунктов оказалась неудачной. Однако пока рано говорить о возобновлении восходящей динамики", - отметил Богдан Зварич. Эксперт добавил, что новостной фон, связанный с активизацией пандемии в США, продолжит оказывать давление на мировые рынки и российские акции. В этой связи индекс Мосбиржи может отступить к поддержке на уровне 2700 пунктов и попытаться пробить ее.

Внимание инвесторов продолжит концентрироваться на макроэкономической статистике. "Во вторник важными будут июньские PMI в производственном секторе и секторе услуг КНР. Также отечественный рынок продолжит внимательно следить за ценовой конъюнктурой на рынке нефти", - пояснил Александр Бахтин.

Во вторник вероятность снижения котировок индекса Мосбиржи выглядит сравнительно высокой, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз компании по индексу Мосбиржи и курсу доллара к рублю на вторник составляют 2740-2775 пунктов и 69,50-71,10 руб. соответственно.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2780 пунктов, курс рубля к доллару - 70-71 руб.