В Минстрое предлагают разрешить подавать заявление на жилищные сертификаты через госуслуги

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает разрешить молодым семьям подавать заявления на получение сертификатов на приобретение или строительство жилья через портал госуслуг. Соответствующий проект постановления опубликован в понедельник на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проект постановления правительства РФ <…> предусматривает: предоставление возможности молодым семьям направлять документы посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Для подачи комплекта документов через портал госуслуг один из членов молодой семьи должен подписать его простой электронной подписью, говорится в документе. Сейчас молодые семьи могут направлять заявление на получение жилищных сертификатов, лично обратившись в орган местного самоуправления по месту жительства. Проект постановления разработан в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ".

Молодые семьи могут получить социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Субсидия может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и обладать доходом, необходимым для получения кредита или оплаты средней стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты. Возраст участников программы не может превышать 35 лет.