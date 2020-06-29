Трутнев считает, что управление курортами СКФО нужно передавать бизнесу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Управление курортной системой Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) нужно передавать из государственного управления частным инвесторам. Такое мнение выразил в понедельник журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В соответствии с решениями президента РФ Трутневу в новом составе кабмина было поручено заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа по линии правительства РФ.

"Я уверен в том, что совсем не все, чем сейчас занимаются институты развития [Северного] Кавказа, необходимо сохранять в государственном управлении. Я не могу понять, зачем в государственном управлении находится система обслуживания курортов. Она не должна там быть, она должна быть в экономике, в бизнесе, поэтому, конечно, будем менять", - сказал Трутнев.

Ранее вице-премьер заявлял, что планируется ликвидировать некоторые институты развития СКФО и направить часть средств после их упразднения на развитие макрорегиона. По словам Трутнева, доля государства в ряде реализованных ими проектов может быть продана. При этом он не уточнял, какие именно институты могут быть ликвидированы.

В настоящий момент на Северном Кавказе действует два основных института развития: АО "Курорты Северного Кавказа", созданное в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в макрорегионе, а также Корпорация развития Северного Кавказа - государственный инвестиционный фонд, который работает с 2011 года.