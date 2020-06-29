Верфи Петербурга в 2020 году спустят на воду два рыболовецких судна и три военных корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Судостроительные заводы Петербурга в 2020 году планируют спустить на воду два рыболовецких судна и три военных корабля. Среди них высокотехнологичный траулер проекта 170701 для Северных морей, который предназначен для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Верфи поделились своими планами с ТАСС в День кораблестроителя.

"В 2020 году у нас в планах спуск на воду траулера и ярусолова, закладка одного траулера и двух военных кораблей", - рассказали ТАСС в пресс-службе завода "Северная верфь".

Рыболовецкие суда, которые планирует спустить на воду верфь, это шестой морозильный траулер проекта 170701 для Северных морей и ярусолов-процессор проекта МТ1112XL - суда, которые будут вести промысел трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях, уточнили в пресс-службе. Ее представитель добавил, что в этом году планируется спуск на воду двух военных кораблей.

Средне-Невский судостроительный завод (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК), который строит корабли различного назначения (противоминные, патрульные, корветы, рабочие и пассажирские суда), в 2020 году планирует спустить на воду второй корабль противоминной обороны "Георгий Курбатов" проекта 12700 "Александрит". Корабли этой серии способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями.

А одно из старейших судостроительных предприятий России - "Адмиралтейские верфи" (заложены в 1704 году) - планирует уже на этой неделе заложить большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192. Второй траулер этого проекта предприятие спустило на воду 23 июня. Суда предназначены для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки его в порт, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В интересах Арктики

Собеседник агентства в пресс-службе "Адмиралтейских верфей" также добавил, что в настоящее время на верфи строится три траулера указанного проекта и ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) для изучения Арктики "Северный полюс". ЛСП позволит возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций "Северный полюс", прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов. Ранее сообщалось, что первые исследования с ее использованием планируется начать в 2022 году.

Кроме того, "Адмиралтейские верфи" работают и по гособоронзаказу (ГОЗ) "Сейчас строится две серии подводных лодок, но по количеству я сказать не могу. И серия патрульных кораблей ледового класса - два в строительстве", - добавил представитель пресс-службы.

В то же время на Балтийском заводе (входит в ОСК, на верфи был построен в 1862 году первый отечественный металлический корабль) завершилось строительство и идет заключительный этап ходовых испытаний самого большого и мощного атомного ледокола в мире - "Арктика". Как сообщал ранее вице-президент по техническому развитию ОСК Василий Бойцов, передача ледокола заказчику - "Росатомфлоту" - планируется в ближайшие месяцы. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в Западном районе Арктики.

Важная часть деятельности петербургских верфей - не только строительство судов и кораблей, но также их ремонт и обслуживание. Например, Кронштадтский морской завод ведет ремонт большого десантного корабля (БДК) "Александр Шабалин", который был построен на судоверфи в Гданьске (Польша) и спущен на воду в 1985 году, 14 января 1986 года на корабле поднят Военно-морской флаг СССР, он получил наименование БДК-60 и вошел в состав Балтийского флота. Завершить ремонт планируется в 2021 году.

Также завод в Кронштадте планирует провести ремонт 25 кораблей и судов к Главному военно-морскому параду, который пройдет 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Среди них только что вернувшееся из кругосветной экспедиции океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский", корветы, противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, десантные катера и буксиры, а также полтора десятка судов обеспечения. Традиционно работники завода оказывают помощь также в подготовке к торжествам крейсера "Аврора", эсминца "Беспокойный".

О верфях Петербурга

Судостроительная отрасль с момента основания Санкт-Петербурга в 1703 году была одной из важнейших. Центром города сразу стало Адмиралтейство - самая большая судостроительная верфь в стране. Первым крупным судном, сошедшим со стапеля Адмиралтейской верфи, был построенный Федосием Скляевым и Петром Первым в 1712 году 54-пушечный корабль "Полтава". К 1714 году Россия имела свой парусный флот.

В судостроительную отрасль Петербурга, одну из старейших в стране, по информации местного правительства, входит 43 предприятия, из них более двадцати - проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. На предприятиях трудятся 50 тыс. человек, с субподрядчиками - более 200 тыс. Каждый десятый работающий в городе так или иначе связан с судостроением.

Ежегодно 29 июня в России отмечается День кораблестроителя. Эта памятная дата установлена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года по предложению Министерства промышленности и торговли. День приурочен к годовщине издания в 1667 году указа царя Алексея Михайловича о строительстве в селе Дединово на р. Оке (ныне Луховицкий район Московской обл.) военных кораблей для службы на Каспийском море. Этот указ стал первым в России официальным государственным заказом на строительство корабля.

Всего в России в области судостроения, разработки и производства оборудования для судов работают около 1 тыс. предприятий. В отечественной судостроительной отрасли с учетом смежных производств заняты более 200 тыс. человек.