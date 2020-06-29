"Яндекс" завершил размещение акций на сумму более $1 млрд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Яндекс" объявил о закрытии публичного и частного размещения 21,523 млн акций класса А на общую сумму около $1,06 млрд, сообщили в понедельник в компании.

"Общее количество новых акций класса А, выпущенных в ходе публичного размещения и частного размещения, составляет 21 522 840 акций класса А, а совокупная валовая выручка составляет приблизительно $1,06 млрд до вычета скидок и комиссий по андеррайтингу, сборов агента по размещению и предполагаемых совокупных расходов на размещение", - говорится в сообщении.

Единственным организатором публичного размещения и одновременного частного размещения акций компании выступил банк Goldman Sachs. Инвесторами в параллельном частном размещении стали ВТБ Капитал, Ervington Investments Limited, конечным бенефициаром которой является Роман Абрамович; и Treliscope Limited, конечными бенефициарами которой являются Александр Абрамов и Александр Фролов.

Ранее компания сообщила, что "Яндекс" в ходе ускоренного размещения акций привлек $400 млн, продав более 8 млн новых акций класса A по цене $49,25 за акцию, то есть вдвое больше запланированного уровня.

Ранее "Яндекс" объявил, что в целях дополнительного привлечения средств планирует продать новые акции класса A на сумму $800 млн. $200 млн планировалось привлечь через ускоренное размещение акций, еще $600 млн приобретут в равных долях три частных инвестора - "ВТБ Капитал", инвестиционная компания Романа Абрамовича, а также инвестиционная структура Александра Абрамова и Александра Фролова.