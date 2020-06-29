Пассажиры Lufthansa смогут пройти тест на коронавирус в крупнейших аэропортах ФРГ

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa с понедельника предлагает пассажирам пройти перед отлетом тест на новый коронавирус. Об этом говорится в опубликованном 29 июня сообщении концерна.

"Lufthansa Group стремится предложить своим гостям и в нынешней ситуации как можно больше комфорта", - отмечается в пресс-релизе. "К тому же Lufthansa уже сейчас предоставляет клиентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена (первое и второе место по количеству обслуживаемых пассажиров - прим. ТАСС) возможность сдать тест на коронавирус как для полетов за рубеж, так и для пребывания в Германии, чтобы избежать карантина", - подчеркнули в компании. "Безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников являются для Lufthansa Group наивысшим приоритетом", - заверили в концерне.

Согласно планам авиаперевозчика, результат будет готов примерно через четыре часа после тестирования. Новой услугой, скорее всего, заинтересуются те пассажиры, которые отправятся в страны, где при въезде необходимо иметь при себе подтверждение об отсутствии заболевания.

Lufthansa также опубликовала в понедельник новый план полетов до 24 октября. Она планирует поднять в воздух каждый второй из своих примерно 760 самолетов. Авиаконцерн понес огромные убытки в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии, что привело к значительному падению курса его акций. Когда Европа переживала пик пандемии компания в час теряла, по собственным данным, около €1 млн. Впоследствии Lufthansa вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX, который охватывает 30 крупнейших акционерных компаний Германии. Теперь акции авиаперевозчика торгуются в сегменте MDax.