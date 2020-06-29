В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на обеспечение дистанционного обучения ребенка, то есть покупку необходимых для этого гаджетов, внесен в Госдуму. Инициатива, разработанная Новгородской областной Думой, опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В законодательство предлагается внести изменения о праве "распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий".

Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров. Это препятствует реализации конституционного права на образование, говорится в пояснительной записке.