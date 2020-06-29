В КБР подготовили инвестпроекты на 1,7 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Инвестиционные проекты общей стоимостью 1,7 млрд рублей в сельскохозяйственной отрасли подготовили в Кабардино-Балкарии (КБР). Власти прорабатывают вопросы их господдержки с Минэкономразвития региона, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"В КБР готовы к реализации шесть инвестпроектов на сумму 1,7 млрд. рублей, вопросы их государственной поддержки прорабатываются совместно с Минэкономразвития России. Это закладка плантации голубики на площади 50 га в Баксанском районе, строительство современных плодохранилищ и завода по производству железобетонных изделий в Урванском районе, туристического комплекса в Нальчике. Необходимые для рассмотрения заявки и документы направлены в федеральное министерство", - говорится в сообщении.

В рамках государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в регионе с 2018 года отобрано 10 проектов на общую сумму более 3,5 млрд рублей, шесть из них уже реализованы. Завершение еще четырех, предусматривающих в том числе строительство современных плодохранилищ мощностью более 13 тыс. тонн, а также туркомплекса "Верхние Голубые озера" планируется до конца текущего года, уточнили в пресс-службе.