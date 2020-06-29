Евросоюз внес 11 человек в санкционный список для Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, и, как следствие, за "подрыв демократии" в этой стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

"Совет включил 11 официальных лиц Венесуэлы в список лиц, подпадающих под действие запретительных мер, за их усилия, направленные на подрыв демократии и верховенства закона в Венесуэле. Эти лица несут ответственность, в частности, за действия, подрывающие демократическое функционирование Национальной ассамблеи путем лишения полномочий части ее членов, в том числе ее главы Хуана Гуайдо", - говорится в документе.

Таким образом, число лиц в черном списке ЕС для Венесуэлы достигло 36 человек. Всем им запрещен въезд в ЕС, их банковские счета в европейских банках, если такие удастся обнаружить, подлежат заморозке. Поименный список новых фигурантов списка будет опубликован во вторник в Официальном журнале ЕС, с момента этой публикации новые санкции вступят в силу.

5 января Луис Парра, который является политическим оппонентом Хуана Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент страны Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа. 7 января Гуайдо с группой сторонников прорвался сквозь оцепление правоохранительных органов в здание парламента и с трибуны президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи принес присягу в качестве председателя представительного органа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.