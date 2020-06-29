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МВФ сообщил о возможности продления моратория на выплаты по долгам беднейших стран

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Беднейшим странам может понадобиться продление моратория на выплаты по их долгам на следующий год. Об этом заявила в понедельник на видеоконференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По ее словам, вызванный пандемией кризис приведет к сокращению ВВП стран. "В то же время это кризис, который требует значительных расходов. Так что существуют потребности в финансировании, чтобы они (беднейшие страны - прим. ТАСС) имели доступ к ресурсам", - отметила Гопинат.

"Инициатива о приостановке обслуживания долга очень важная в этом отношении. Ее длительность - порядка шести месяцев, но я подозреваю, что она понадобится на более длительный период для более бедных стран", - подчеркнула главный экономист.

По ее словам, важно также участие частного сектора для облегчения долгового бремени. "Я думаю, что это будет играть важнейшую роль", - добавила она.

В апреле G20 предоставила беднейшим странам право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более $20 млрд должны пойти на борьбу с пандемией.

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