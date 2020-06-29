Индексы на бирже в Нью-Йорке выросли на данных об оживлении на рынке недвижимости

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник выросли. На настроения участников рынка, как отметила телекомпания CNN, повлияло оживление на рынке недвижимости - рост в мае на 44,3% числа сделок по продаже жилых домов.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 548,21 пункта (2,19%), до отметки 25 563,76. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 40,98 пункта (1,36%) и оказался на отметке 3 050,03. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 108,88 пункта (1,12%), до 9 866,10.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $39,62 за баррель.

Участники рынка ожидают новых данных о том, как восстанавливается экономика после пандемии, отметила CNN. В частности, на настроения участников рынка повлияют данные о положении на рынке труда, которые должны быть представлены в четверг.