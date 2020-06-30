В Орловской области уровень безработицы вырос в четыре раза с апреля 2020 года

ОРЕЛ, 30 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в Орловской области с 1 апреля 2020 года вырос в четыре раза из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил глава региона Андрей Клычков на совещании по ситуации на рынке труда под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Нужно отметить, что на 1 апреля 2020 года безработица в регионе составляла 0,8%, на сегодняшний день - 3,3%", - сказал Клычков.

Работу после 1 марта 2020 года потеряли 47% от общего числа зарегистрированных безработных, остальные либо никогда официально не работали, либо уволились до начала пандемии. Мишустин подчеркнул, что в регионе вакансий в три раза меньше, чем безработных, при уровне безработицы ниже, чем в целом по стране. Губернатор Орловской области подчеркнул, что в регионе 5,8 тыс. вакансий, причем эта цифра до 1 апреля была аналогичной. Это связано с тем, что местные власти оперативно отрабатывают все вопросы, связанные с новыми местами работы, и в регионе был запущен проект "Про100бизнес", в рамках которого в 2019 году было создано более 300 новых предприятий, за первое полугодие 2020 года - 268.

К региональным мерам борьбы с безработицей, по словам Клычкова, относятся оплата общественных работ, предоставление временных работ, содействие самозанятости. Ими воспользовались более 6 тыс. человек. По прогнозной оценке, несмотря на ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, региональные власти рассчитывают на создание более 2 тыс. новых рабочих мест. Область готова компенсировать затраты.

По словам председателя правительства, в Орловской области доля работников, занятых в режиме неполного дня практически в два раза превышает показатель по стране - 4,3% против 2,4%, что в перспективе может привести к сокращениям штата. Клычков заверил, что массового высвобождения рабочих мест в регионе не будет. "Единственное предприятие, которое у нас вызывало сомнения, <...> это предприятие легкой промышленности ООО "Гамма", 443 работника. Но мы индивидуально позанимались, был выдан кредит под 2% на 42 млн рублей, плюс Фонд микрофинансирования предоставил кредит еще на 3 млн рублей", - отметил он.

В Орловской области ведется активная работа по трудоустройству выпускников учреждений среднего профессионального образования. Глава региона отметил, что в этом году выпускаются 3 818 человек. Из них 33% пойдут в армию, оставшиеся уже знают о том, где будут работать и какое высшее образование получат. Для содействия занятости внедрен региональный стандарт кадрово-экономического роста, который стал площадкой для взаимодействия между образованием, органами власти и бизнесом.