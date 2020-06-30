Грузовые перевозки по железнодорожной части Крымского моста начнутся 30 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Железнодорожная часть Крымского моста откроется для грузовых поездов со вторника. На полуострове рассчитывают, что это даст новые возможности для развития промышленности, поставок крымской продукции в другие регионы страны, а также снизит цены на основные товары, поставляемые в Крым и Севастополь.

По данным инфоцентра "Крымский мост", 30 июня два грузовых поезда со стороны Кубани и Крымского полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. По первому пути в сторону Кубани проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления проследует состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.

Ожидается, что в церемонии запуска грузового железнодорожного сообщения примет участие министр транспорта России Евгений Дитрих. "Запуск грузовых поездов по мосту - это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов - зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката - снизится в среднем на 30-50%", - приводили в инфоцентре "Крымский мост" слова Дитриха.

Крымский мост начали строить после того, как Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До его ввода сообщение Крыма с другими регионами России осуществлялось на паромах через Керченский пролив, но нередко переправа не работала из-за штормов, а в остальное время ожидание парома могло растянуться на несколько часов. В мае 2018 года открылось пассажирское автомобильное сообщение по Крымскому мосту, позднее был разрешен проезд грузового транспорта, а с декабря 2019 года для пассажирских поездов стала работать железнодорожная часть перехода.

"Запуск в 2020 году грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту станет логичным продолжением развития транспортной инфраструктуры полуострова, ее доступности, активизацией путей сообщения между республикой и материковой частью России", - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Связь с "материком"

Из-за своей логистической удаленности жители Крыма называют основную часть России "материк". Именно Крымский мост помог соединить полуостров с остальной частью страны, и сейчас перед запуском грузовых железнодорожных перевозок крымские предприниматели и их партнеры из других регионов уже прорабатывают варианты сотрудничества.

"Республика Крым планирует осуществлять грузовые железнодорожные перевозки с соседними регионами - Ростовская область, Краснодарский край. Поставки будут зависеть от договоров, заключенных предприятиями Крыма", - отметил Гоцанюк.

Он уточнил, что инфраструктура для работы с грузами есть в разных районах полуострова - на мощностях "Крымской железной дороги" (КЖД) на территории грузовых районов "Симферополь-Грузовой", "Айвазовская", "Евпатория-товарная". Кроме того, свою инфраструктуру имеет ряд крымских предприятий. "В настоящее время предприятия продолжают работу по заключению договоров, и окончательные объемы [перевозки грузов на 2020 год] в ФГУП "КЖД" не заявляли. От объемов грузов также будет зависеть количество пар грузовых поездов", - добавил Гоцанюк.