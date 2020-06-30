Грузовые перевозки по железнодорожной части Крымского моста начнутся 30 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Железнодорожная часть Крымского моста откроется для грузовых поездов со вторника. На полуострове рассчитывают, что это даст новые возможности для развития промышленности, поставок крымской продукции в другие регионы страны, а также снизит цены на основные товары, поставляемые в Крым и Севастополь.
По данным инфоцентра "Крымский мост", 30 июня два грузовых поезда со стороны Кубани и Крымского полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение. По первому пути в сторону Кубани проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления проследует состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженых рельсами.
Ожидается, что в церемонии запуска грузового железнодорожного сообщения примет участие министр транспорта России Евгений Дитрих. "Запуск грузовых поездов по мосту - это еще один шаг на пути экономического развития Крыма. Грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов - зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката - снизится в среднем на 30-50%", - приводили в инфоцентре "Крымский мост" слова Дитриха.
Крымский мост начали строить после того, как Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До его ввода сообщение Крыма с другими регионами России осуществлялось на паромах через Керченский пролив, но нередко переправа не работала из-за штормов, а в остальное время ожидание парома могло растянуться на несколько часов. В мае 2018 года открылось пассажирское автомобильное сообщение по Крымскому мосту, позднее был разрешен проезд грузового транспорта, а с декабря 2019 года для пассажирских поездов стала работать железнодорожная часть перехода.
"Запуск в 2020 году грузовых железнодорожных перевозок по Крымскому мосту станет логичным продолжением развития транспортной инфраструктуры полуострова, ее доступности, активизацией путей сообщения между республикой и материковой частью России", - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
Связь с "материком"
Из-за своей логистической удаленности жители Крыма называют основную часть России "материк". Именно Крымский мост помог соединить полуостров с остальной частью страны, и сейчас перед запуском грузовых железнодорожных перевозок крымские предприниматели и их партнеры из других регионов уже прорабатывают варианты сотрудничества.
"Республика Крым планирует осуществлять грузовые железнодорожные перевозки с соседними регионами - Ростовская область, Краснодарский край. Поставки будут зависеть от договоров, заключенных предприятиями Крыма", - отметил Гоцанюк.
Он уточнил, что инфраструктура для работы с грузами есть в разных районах полуострова - на мощностях "Крымской железной дороги" (КЖД) на территории грузовых районов "Симферополь-Грузовой", "Айвазовская", "Евпатория-товарная". Кроме того, свою инфраструктуру имеет ряд крымских предприятий. "В настоящее время предприятия продолжают работу по заключению договоров, и окончательные объемы [перевозки грузов на 2020 год] в ФГУП "КЖД" не заявляли. От объемов грузов также будет зависеть количество пар грузовых поездов", - добавил Гоцанюк.
Благодаря запуску грузового движения по мосту КЖД планирует нарастить объемы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году, отмечали ранее в инфоцентре.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от Краснодарского края Владимир Синяговский со ссылкой на данные Минтранса Кубани отметил, что уже сейчас из края идет большой грузопоток на полуостров. Серьезную долю составляют строительные материалы - в том числе щебень и песок для активно ведущегося в Крыму дорожного строительства. Кроме того, поставляется продукция сельскохозяйственного сектора.
"Какое это имеет социально-экономическое значение для Кубани, думаю, объяснять не нужно <…> Логистические связи с полуостровом активно использовались еще во времена СССР. Думаю, что сегодня мы наверстываем то, что было разрушено после развала Союза, и во многом благодаря появлению важнейшей транспортной артерии - Крымского моста. Развитие логистики, транзита через Кубань - это транспортные налоги, рабочие места, развитие социальной инфраструктуры", - пояснил Синяговский.
Сырье для заводов, товары для крымчан
В Республике Крым и Севастополе рассчитывают, что запуск грузовых поездов поможет нарастить поставки как потребительских товаров, на которые цены пока выше, чем в соседних регионах, так и строительных материалов, сырья для заводов и продукции для обеспечения работы различных предприятий. "Доставка грузов к нам в таких количествах, во-первых, выровняет ценовую политику, во-вторых, даст возможность ее уменьшить, в-третьих, даст стабильный полноценный рост", - уверен председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.
По его мнению, новые логистические возможности скажутся и на ценах предприятий туристической сферы в будущих сезонах (на этот год они уже сформированы). "А вот набрать запасы на следующий год это позволит, и даст толчок в конце осени - зимой для ценовой политики следующего сезона. Учитывая, что нам сейчас надо возвращать наши потерянные из-за пандемии объемы, это положительно скажется на сфере в целом. Даже если цена упадет на 1, 2, 3, 4 или 5 процентов, то это уже большой плюс будет", - уверен Черняк.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в свою очередь указала, что железнодорожное сообщение поможет обеспечить регион стройматериалами, а это "будет способствовать не только завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, но и успешной реализации новых инвестиционных проектов".
В департаменте экономического развития Севастополя ТАСС уточнили, что это позволит решить проблемы доставки в город отдельных видов сырья, в частности, металла и металлоконструкций для судостроения и строительства, строительных материалов и различных комплектующих. При этом такие перевозки не зависят, в отличие от паромных, от погодных условий, минимизируются риски несвоевременной доставки и повышается тоннажность грузов.
"Доставка товаров общего потребления за счет сокращения затрат на логистику, а также возможность исключения "компаний-прокладок", также будет способствовать снижению на них цен, что является важной социальной составляющей для каждого региона", - подчеркнули в департаменте.
От вина до руды
Многие предприятия Крыма и Севастополя рассчитывают, что благодаря мосту появятся новые возможности для продажи продукции в другие регионы России и за рубеж. В частности, в Совете министров Крыма ТАСС сообщили, что аграрии республики планируют поставлять мясо в страны СНГ, ведутся переговоры об экспорте зерна в страны Ближнего Востока. Винодельческие компании (а на полуострове работают десятки мелких и крупных винзаводов, которые производят в год миллионы бутылок вина) заявляют, что оценивают возможность поставок не автотранспортом, как ранее, а по железной дороге.
Черняк уточнил, что некоторым предприятиям - таким, как крымский содовый завод или "Крымский титан" - недостаточно было тех объемов перевозок, которые были возможны менее вместительным автомобильным транспортом.
"Ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста позволит существенно нарастить объемы поставок на материк высококачественной крымской продукции, минимизировав при этом расходы на транспортную логистику. Прогнозируется улучшение показателей работы агропромышленного комплекса Республики Крым: за счет логистической составляющей ожидается снижение себестоимости производимой продукции, увеличение объема экспортируемых из республики товаров и продукции, в том числе скоропортящейся", - пояснила сенатор Ковитиди.
В Севастополе среди предприятий, заинтересованных в отправке своей продукции по железной дороге, называют Балаклавское рудоуправление.
"[Рудоуправление] получает возможность поставлять свою основную профильную продукцию, металлургический известняк, в интересах металлургических комбинатов, расположенных на материковой части Российской Федерации. Открытие важного логистического пути будет также способствовать сокращению издержек предприятий на логистику, что позволит стать их продукции более конкурентоспособной. В свою очередь, средства от продажи и сокращения издержек позволят предприятиям реинвестировать в обновление их материальных активов", - уточнили в департаменте экономического развития города.