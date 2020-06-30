Власти Австралии выделят более $920 млн на обеспечение кибербезопасности страны

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Федеральное правительство Австралии направит $927 млн на обеспечение кибербезопасности и развитие службы радиоэлектронной разведки. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

В заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства, указано, что "крупнейшие в истории страны инвестиции в кибербезопасность составят 1,35 млрд австралийских долларов ($927 млн), которые в течение следующих десяти лет будут потрачены на развитие национального управления радиоэлектронной разведки и австралийского центра кибербезопасности". "Приоритет федерального правительства - это защита экономики, национальной безопасности и суверенитета нашей страны. Значительные инвестиции в [обеспечение] кибербезопасности дадут нам инструменты для борьбы с угрозами и защиты австралийцев", - отметил Моррисон.

В рамках инвестиционного пакета в числе прочего предусмотрены расходы на развитие управления радиоэлектронной разведки (ASD) в объеме 161 млн австралийских долларов (110,5 млн долларов США). Еще порядка 470 млн австралийских долларов ($322,8 млн) планируется потратить на создание новых подразделений ASD и найма более 500 IT-специалистов и разработчиков для работы в составе управления. Также будут профинансированы научно-исследовательские работы в области защиты данных и обеспечения кибербезопасности и работы по созданию единой национальной платформы для обмена данными о киберугрозах.