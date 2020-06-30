Более 40% ресторанов в России возобновили свою работу после снятия ограничений

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Свыше 40% российских ресторанов возобновили работу после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, следует из индекса возобновления работы ресторанов, который опубликовала во вторник независимая ресторанная премия Wheretoeat.

Индекс высчитывается еженедельно на основе базы данных - более 3 500 заведений общепита от Калининграда до Владивостока.

"Минувшая неделя ознаменовалась ослаблением запретов в ряде регионов. Почти на полную мощность теперь работают рестораны Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Открылись летние террасы в Самаре, Владивостоке, Кемерове, Тюмени, Владимире, Иваново. Все это закономерно привело к повышению индекса - 41,1%", - сообщается в данных исследования по состоянию на 29 июня.

Уточняется, что 22 июня значение индекса составляло 28,9%, еще неделей раньше, 15 июня, - всего 13,8%.

Также приводится динамика индекса в разных городах и регионах. Так, в Татарстане, где до сих пор разрешены только открытые террасы, он вырос незначительно - с 42,3% до 58,7%, "вероятнее всего, за счет тех заведений, которые не успели подготовить террасы к моменту снятия первой серии ограничений". В Москве, где наряду с террасами разрешили открыть основные обеденные залы, скачок получился более чем двукратный: с 40,2% до 87,7%.