США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. Соответствующее извещение было размещено в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства - еще в апреле, решение вступило в силу через 60 дней после публикации.

Речь в документе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающего за экспортный контроль, идет о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

Новое правило расширяет трактовку понятия "военное использование". Теперь под это определение попадают все товары, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции. В дополнение к этому расширяется список продукции, для экспорта которой в Китай, Россию и Венесуэлу будет требоваться лицензия. В него, в частности, включены различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки", - утверждает министр торговли Уилбур Росс, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Документ также отдельно ужесточает требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай. Усиленное внимание "к оценке конечных пользователей в КНР", по версии ведомства, требуется из-за "повсеместного слияния гражданского и военного секторов в Китае". Утверждается, что решение было принято с целью "поддержки национальной безопасности и задач внешней политики Соединенных Штатов".

В документе отмечается, что в отношении России и Венесуэлы аналогичные требования были введены в 2014 году. Как указывает пресс-служба Министерства торговли США, изменения, касающиеся КНР, внесены для того, чтобы "распространить ограничения на конечных военных пользователей во всех трех странах". До сих пор американские компании могли поставлять различные категории товаров военным структурам Китая, если эти материалы не предназначались для использования в военных целях. Теперь и в этом случае им придется получать специальные лицензии.