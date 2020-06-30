Пассажиропоток российских аэропортов в мае упал почти в 10 раз

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток российских аэропортов в мае 2020 года сократился в 9,8 раза по сравнению с показателем за май 2019 года и составил 1,896 млн человек. Об этом говорится в материалах Росавиации.

В мае 2019 года объем перевозок пассажиров через аэропорты РФ достигал 18,67 млн человек.

В общей сложности за пять месяцев текущего года в российских аэропортах было обслужено 44,3 млн человек, что на 43,2% меньше, чем годом ранее. В частности, в январе 2020 г. объем перевозок составил 15,4 млн, в феврале - 13,97 млн, в марте - 11,57 млн человек. При этом в апреле показатель составил лишь 1,47 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что три московских аэропорта за январь май текущего года перевезли 19,2 млн пассажиров, что на 48% меньше, чем годом ранее.