ОП: программу сертифицированных нянь планируется ввести во всех регионах до 2021 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Система сертификации услуг нянь должна быть реализована до 2021 года во всех регионах. Об этом сообщил во вторник зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Сейчас Министерство просвещения РФ разработало специальный план... по развитию системы сертифицированных нянь на основе нашего опыта, который мы в прошлом году сделали, планируется во всех регионах реализовать до 2021 года", - сказал он.

По информации Рыбальченко, в прошлом году при поддержке ОП обучилось 300 нянь, 160 из них прошли сертификацию. "Кажется, что мало. Тем не менее, это только первый шаг", - подчеркнул он.

"Без поддержки государства этот сектор останется таким узким, теневым", - отметил зампред комиссии ОП, добавив, что при содействии государства услуги няни станут доступны широкому кругу семей. В качестве одной из мер поддержки в ОП предложили ввести при выходе женщины из декретного отпуска пособие на няню для семей, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов. "Пособие на няню более выгодно, чем пособие материальное. Почему? Потому что два человека работают", - пояснил Рыбальченко.

Ранее создать в России институт сертифицированных государственных нянь предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Разработка механизма сертификации услуг работников по присмотру и уходу за детьми, а также утверждение профессионального стандарта "Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)" была поручена Минпросвещению, Минтруду, Минэкономразвития и Минфину. Согласно проекту, государственные няни, пройдя специальное обучение, регистрацию и получив сертификат, будут предоставлять на дому (у себя или у ребенка) в соответствии со стандартом услуги по присмотру и уходу за малышами в возрасте до трех лет.