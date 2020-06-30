Мишустин утвердил докапитализацию "Росагролизинга" на 6 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил докапитализацию российской агропромышленной лизинговой компании "Росагролизинг" на 6 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"На пополнение оборотного капитала акционерного общества будет направлено 6 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В результате "российские аграрии получат дополнительно более 1,5 тыс. сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях". "Такую возможность откроет докапитализация АО "Росагролизинг", - отмечается в сообщении.

Провести докапитализацию "Росагролизинга" в начале июня поручил президент России Владимир Путин. Средства поступят из резервного фонда правительства.

О том, что уставной капитал "Росагролизинга" будет увеличен на 6 млрд рублей, Путин сообщил на совещании 20 мая. Он отметил, что с апреля "Росагролизинг" установил более льготные условия по лизингу - с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий.

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