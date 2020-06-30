Рудник "Интернациональный" возобновил работу после возгорания

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рудник "Интернациональный" алмазодобывающей компании "Алроса" после инцидента с задымлением механизма возобновил работу в ночь на 30 июня, сообщили журналистам в компании.

Задымление в механизме погрузочно-доставочной машины возникло в 13:25 понедельника на отметке минус 736 м. Сразу после сообщения машиниста работников стали выводить с задымленного участка. Однако после проверки горных выработок работы продолжились в штатном режиме. Работники подземки на ухудшение самочувствия не жаловались.

"После непродолжительного вынужденного простоя рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня", - сообщили в "Алросе". Такое решение приняло руководство Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций.

Как сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии, пострадавших после инцидента на руднике "Интернациональный" нет. "Всех [работников] вывели, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в руднике находились 98 человек. Уровень газовоздушной смеси в норме.

Кимберлитовая трубка "Интернациональная", открытая в 1969 году, располагается в 16 км от города Мирный. Она отличается высоким содержанием алмазов в руде - в среднем 8 карат на тонну. Рудник входит в Мирнинский ГОК компании "Алроса".