На Крымском мосту открыли грузовое железнодорожное движение

КЕРЧЬ, 30 июня. /ТАСС/. Министр транспорта России Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

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Два грузовых состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу. Они должны встретиться под аркой моста.

В сторону материковой России проехал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу - состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом.

Ранее Дитрих отмечал, что запуск железнодорожных грузоперевозок будет способствовать развитию экономики региона, а стоимость перевозки части грузов может снизиться на 30-50%. Планируется, что в 2020 году будет перевезено до 3 млн тонн грузов.

Станция Керчь-Южная

Железнодорожная станция Керчь-Южная, которая является ближайшей к Крымскому мосту со стороны Крыма, будет открыта 1 сентября, сообщил глава Минтранса.

Крымский филиал Главгосэкспертизы России 21 апреля 2020 года выдал положительное заключение на проект строительства платформы и надземных переходов станции Керчь-Южная, которая является ближайшей к Крымскому мосту со стороны Крыма.

Проект подходов к железнодорожной части Крымского моста пришлось корректировать, так как в 2018 году на территории, предполагавшейся для строительства инфраструктуры, обнаружили остатки античной усадьбы, представляющие историческую ценность. В том числе сдвинулись и сроки строительства станции Керчь-Южная, которую должны были сдать к концу 2019 года. В январе 2020 года крымские власти сообщали, что планируется сдать станцию в эксплуатацию в апреле. 20 апреля запуск девяти поездов в Крым был перенесен в связи со снижением пассажиропотока до улучшения эпидемиологической обстановки в стране.

Через эту станцию будут проезжать с остановкой для посадки и высадки пассажиров - 15 пар транзитных и четыре пары пригородных поездов. Планируется соорудить две платформы общей протяженностью 1 200 метров, навесы, два надземных пешеходных перехода. Один из них будет иметь три выхода к платформам от проектируемого железнодорожного вокзала, а второй - использоваться для пропуска пассажиропотока. Для людей с ограниченными физическими возможностями в переходах установят специальные лифты.