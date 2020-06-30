Арктический завоз 2020 года начался на Чукотке во всех портах Берингова моря

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Порты Эгвекинота и Провидения приняли первые грузовые суда навигации-2020 - на борту сухогруза для жителей Чукотки доставили генеральный груз, продукты и технику. Таким образом, в настоящий момент во всех портах Берингова моря начался арктический завоз, сообщили во вторник ТАСС в правительстве Чукотского автономного округа.

Чукотский АО - один из самых удаленных и труднодоступных регионов России: в округе нет железнодорожных путей, и большинство грузов, кроме скоропортящейся продукции, доставляется в регион морским транспортом. Летняя навигация на Чукотке ежегодно проводится с июня по октябрь, планируется, что в этом году на полуостров завезут около 6 тыс. т продуктов.

"Навигация в этом году началась в начале июня, и в настоящий момент она открыта во всех портах Берингова моря. Морским транспортом на Чукотку завозят почти все: от продуктов до топлива, и в среднем в навигацию в порту перерабатывается до 440 тыс. т различных грузов, в том числе порядка 100 тыс. т нефтепродуктов", - уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент почти весь объем продовольствия на Чукотку завозит государственная компания "ЧукотОптТорг". Кроме доставки, предприятие ежегодно выпускает 200-250 тыс. банок консервов из оленины и свинины, около 100 т рыбной продукции. Выращивают в округе и овощи: несмотря на то, что вся территория Чукотки находится в зоне вечной мерзлоты и считается непригодной для земледелия, овощи выращивают в современных тепличных комплексах. В торговых сетях полуострова можно купить огурцы, помидоры, зелень и кабачки от местных сельхозпроизводителей, в 2019 году они вырастили 167 т продукции для жителей округа.

К 2035 году в России планируется внедрить систему господдержки северного завоза, чтобы полноценно снабжать арктические районы. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.