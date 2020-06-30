Обувь с маркировкой, не введенная в оборот до 1 августа, не сможет легально продаваться

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Промаркированная обувь, не введенная в оборот до 1 августа текущего года, не сможет легально продаваться, сообщила во вторник пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Если компания не ввела в оборот или не сообщила до 1 августа об остатках своей промаркированной продукции, эта обувь в дальнейшем будет считаться нелегальной, а информация о попытках ее оборота или продажи будет передаваться в контрольно-надзорные органы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, в соответствии с законодательством, об остатках промаркированной обувной продукции участники рынка должны сообщить до 1 августа текущего года в государственную систему маркировки "Честный знак". "Это делается для того, чтобы исключить ситуации, при которых участники оборота могли получить бесплатно коды маркировки на остатки с целью в дальнейшем использовать их в течение нескольких лет, пытаясь вводить в оборот и продавать нелегальную продукцию", - пояснила директор департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова.

Согласно постановлению правительства РФ, с 1 июля 2020 года производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви без маркировки в России станут невозможными. С этой даты также обязательна передача сведений о движении товара в систему "Честный знак".