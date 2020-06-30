Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск доллар торговался на уровне 70,37 рубля (+0,2%), а евро находился на отметке в 78,87 рубля (+0,5%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,1% - до $41,5 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $39,34 за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,1% и достиг отметки 2770,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,6%, до 1246,93 пункта.

По данным на 10:17 мск, биржевые индексы демонстрировали положительную динамику. Индекс Мосбиржи торговался на уровне 2771,45 пункта (+0,1%). Индекс РТС также прибавлял 0,1% и достигал отметки в 1241,47 пункта.

В то же время стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,7% - до $41,55 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $39,44 за баррель, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.