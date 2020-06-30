Власти Москвы поддержали собственников недвижимости на сумму 15,7 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. предпринимателей, арендующих и выкупающих у города недвижимость и землю, а также собственников земельных участков оформили отсрочку и отмену платежей за второй квартал 2020 года на сумму 15,7 млрд рублей. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"Арендаторы и собственники недвижимости получили поддержку столичных властей в размере 15,7 млрд рублей. Отсрочку и отмену платежей за второй квартал оформили уже более 4 тыс. предпринимателей и организаций, которые пострадали в период временных ограничений и были вынуждены приостановить или существенно сократить свою деятельность", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Общий объем поддержки для этой категории бизнеса, по его словам, составил 20,8 млрд рублей.

Также поддержку получили арендаторы городской недвижимости. Они смогли отменить платежи за четыре месяца, с марта по июнь, на общую сумму 670 млн рублей. Застройщики оформили отсрочку платежей за аренду земли за второй квартал 2020 года на сумму более 4 млрд рублей. Девелоперы отложили платежи в размере 5,5 млрд рублей за изменение вида разрешенного использования принадлежащей им земли. Еще 3,6 млрд рублей приходятся на отложенные на три месяца платежи покупателей помещений, которые сначала арендовали их у города, а затем выкупили в рассрочку.

"До конца 2020 года подать заявку на антикризисную помощь могут еще порядка 10 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций, арендующих у города землю и помещения. Действующий бизнес еще может оформить четырехмесячные арендные каникулы на 4,6 млрд рублей, а девелоперы - трехмесячную отсрочку платежей в объеме 560 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Чтобы оформить отмену или отсрочку платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент обращение в свободной форме через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru или по почте на адрес департамента городского имущества.