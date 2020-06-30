Аксенов сообщил, что Крымский мост позволит перевозить до 13 млн тонн грузов в год

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Пропускная способность Крымского моста обеспечит перевозку 13 млн тонн грузов в год, это позволит нарастить поставки продукции и сырья, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник на своей странице "ВКонтакте".

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Ранее во вторник министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Два грузовых состава "Крымских железных дорог" - один со стороны полуострова, другой со стороны материка - отправились навстречу друг другу.

"Пропускная способность моста предусматривает 12 грузовых пар поездов в сутки. Это даст возможность перевозить 13 млн тонн грузов в год. Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит, и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма. Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания", - сообщил Аксенов.

Он назвал открытие движения грузовых поездов по Крымскому мосту важным вкладом в развитие крымской экономики. "Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны", - отметил глава региона.

По его словам, открытие движения грузовых поездов благоприятно отразится на обеспеченности республики строительными материалами. "Это будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, успешной реализации федеральных и республиканских программ", - добавил Аксенов.

По его словам, ситуация с коронавирусом не повлияла на сроки реализации проекта. "В этом огромная заслуга рабочих и инженеров, всех, кто способствовал усилению логистического потенциала нашего региона", - добавил он.

О Крымском мосте

Крымский мост начали строить после того, как Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До его ввода сообщение Крыма с другими регионами России осуществлялось на паромах через Керченский пролив, но нередко переправа не работала из-за штормов, а в остальное время ожидание парома могло растянуться на несколько часов. В мае 2018 года открылось пассажирское автомобильное сообщение по Крымскому мосту, позднее был разрешен проезд грузового транспорта, а с декабря 2019 года для пассажирских поездов заработала железнодорожная часть перехода.

Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тыс. пассажиров. С началом грузового движения по мосту Крымская железная дорога планирует нарастить объемы грузоперевозок до 3 млн тонн уже в текущем году.