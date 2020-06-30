Волгоградский завод буровой техники изготовит 50 конструкций для вышек сотовой связи

ВОЛГОГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ), площадку которого выкупила ООО "Корпорация "Красный октябрь", после шестилетнего простоя формирует портфель заказов. Одним из первых крупных контрактов стала договоренность об изготовлении 50 конструкций для вышек сотовой связи, которые будут установлены в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Волгоградский завод буровой техники выполняет заказ для компании сотовой связи, которая в этом году установит в районах области 50 новых базовых станций. В рамках контракта сотрудники ВЗБТ занимаются разработкой чертежей антенно-мачтовых сооружений, производят их и наносят антикоррозийное покрытие", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время предприятие также налаживает партнерские отношения с крупными компаниями, участвует в реализации инфраструктурных проектов. В частности, по итогам переговоров с компанией "Еврохим-Волгакалий" завод буровой техники успешно прошел аттестацию потенциального поставщика работ и услуг для предприятий АО МХК "Еврохим".

Выход из кризиса

История кризиса на ВЗБТ началась в 2010 году, когда предприятие в результате неэффективных действий менеджмента и собственников сорвало заказ на изготовление 24 буровых установок, накопились долги - в 2013 году завод был остановлен. Попытки возобновить производство предпринимались совместно с регионом - вопросы преодоления кризиса рассматривались на федеральном уровне, обсуждались с заказчиками и финансовыми институтами. Власти Волгоградской области неоднократно обращались к собственникам завода, но владельцы ВЗБТ конструктивный диалог не поддержали. В 2016 году завод признали банкротом, у предприятия сформировались перед бывшими работниками сотни миллионов долгов по зарплате.

В декабре 2019 года в ходе открытых торгов площадку ВЗБТ приобрело ООО "Корпорация "Красный октябрь". Благодаря совместной межведомственной работе удалось минимизировать долги по заработной плате перед бывшими сотрудниками завода - задолженность сократилась с 300 до 30 млн рублей, выйти на путь возрождения и расширения линейки производства. В производственном процессе в настоящее время задействовано более 150 человек, прием на работу высококвалифицированных специалистов продолжается.

Глава региона Андрей Бочаров, побывавший на ВЗБТ в конце мая, заявлял, что областные власти окажут господдержку заводу из регионального фонда развития промышленности. Эти средства, по словам губернатора, могут быть направлены на модернизацию заброшенных площадок и корпусов. Возрожденный завод уже выполняет первый заказ от буровой компании из Нового Уренгоя - предстоит сделать антикоррозийную обработку 500 тонн металлоконструкций. Всего на территории ВЗБТ семь производственных корпусов и более 800 единиц оборудования - новый инвестор разработал программу поэтапных восстановительных работ.