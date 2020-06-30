Свыше 253 млн рублей направят в Чувашии на субсидии по оплате ЖКУ

ЧЕБОКСАРЫ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Чувашии предусмотрело 253,3 млн рублей на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году, что на 5,5% больше суммы, заложенной в бюджете на прошлый год. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В связи с тем, что с 1 июля в Чувашии изменятся тарифы за коммунальные услуги для населения, эта тема особенно актуальна. На предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в республиканском бюджете Чувашии на 2020 год предусмотрено 253,3 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь, врио главы республики Олег Николаев пояснил, что в настоящее время востребована лишь половина средств, которые были заложены на эти цели в бюджет. "Ситуацию необходимо тщательно проанализировать, понять, в чем дело. Если процесс получения субсидий слишком сложный для жителей, тогда необходимо минимизировать этапы получения различных справок", - приводит пресс-служба его слова.

С 1 июля в тарифы на электроэнергию в Чувашии повысятся на 3,9%, на природный газ - на 2,8%, на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами - на 0,7% по отношению к декабрю 2019 года. Квитанции с новыми суммами к оплате жители Чувашии получат в августе.

По данным пресс-службы правительства, цены на ЖКХ являются одними из самых низких в Приволжском федеральном округе (ПФО).

"Плата за отопление в Чувашии самая низкая в ПФО, по плате за горячее водоснабжение республика занимает второе место, за электроэнергию, холодное водоснабжение, водоотведение - четвертое место", - добавили в пресс-службе.