Минстрой: деньги на ремонт объектов ЖКХ получат регионы, синхронизирующие нацпроекты

УФА, 30 июня. /ТАСС/. Финансирование на модернизацию изношенной коммунальной инфраструктуры будет выделяться тем регионам, которые синхронизируют национальные проекты, сообщил во вторник замглавы Минстроя России Максим Егоров на международном форуме урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии".

"Мы стараемся синхронизировать все федеральные проекты. Отдельно сейчас прорабатывается, практически на финальной стадии [находится] программа замены изношенной более чем на 60% коммунальной инфраструктуры, так называемая программа 60+. Главным фактором выделения помощи регионам будет синхронизация всех национальных проектов: и безопасные дороги, и комфортная городская среда, и чистая вода, и оздоровление Волги", - сказал Егоров.

По его словам, это необходимо, чтобы сконцентрировать деньги в одном месте и несколько раз не тратить их на те или иные программы. При развитии территорий необходимо синхронизировать все процессы, чтобы дома не стояли в чистом поле без транспорта, без общественных пространств, школ и детских садов. "К сожалению, 1990-е годы и начало 2000-х привели к тому, что таких территорий появилось достаточно большое количество, поэтому в прошлом году был разработан рекомендательный стандарт комплексного развития территорий", - отметил замминистра.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что правительство разработало программу помощи малым городам, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. Для реализации пяти пилотных проектов в 2020 году предусмотрено 1,5 млрд руб. Пилотными городами стали Орск (Оренбургская область), Переславль-Залесский (Ярославская область), Козьмодемьянск (Республика Марий Эл), Новоалтайск (Алтайский край) и Белово (Кемеровская область).

Международный форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" проходит во вторник, он собрал в Уфе более 50 спикеров - российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов. В мероприятии принимают участие представители Минстроя и Минобрнауки, Ростуризма, а также мэр города Минербе (регион Венето, Италия) Андреа Жирарди, мэр города Измир (Турция) Тунч Сойер и др.

Основными темами стали программы развития регионов и городов, зеленые территории, моногорода, инклюзивность, большие данные, спортивная и туристическая инфраструктура, а также городские и туристические проекты Башкирии. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. ТАСС является стратегическим информационным партнером форума. Информационным партнером выступает портал "Будущее России. Национальные проекты".