Московское УФАС может оштрафовать "Почту России" на 500 тыс. рублей за рекламный слоган

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) России может оштрафовать "Почту России" на 500 тыс. рублей из-за использования слогана в рекламе "Одна Страна. Одна Почта". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Московское УФАС России признало в действиях АО "Почта России" нарушение Закона о рекламе при использовании в рекламном ролике слогана "Одна Страна. Одна Почта" <...> По результатам рассмотрения дела столичное антимонопольное ведомство установило факт наличия некорректного сравнения рекламируемых услуг почтовой связи, которое указывает на исключительность и уникальность АО "Почта России" как почтового оператора на внутреннем рынке страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что согласно действующему законодательству РФ на рынке почтовой связи данные услуги может оказывать неограниченный круг организаций, являющихся операторами почтовой связи. Московское УФАС России пришло к выводу, что использование слогана "Одна Страна. Одна Почта" является некорректным, не отражающим реальное положение на рынке услуг почтовой связи и нарушающим закон "О рекламе".

"АО "Почта России" как рекламодателю грозит административная ответственность, установленная частью 1 статьи 14.3 кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей", - пояснили в ведомстве.