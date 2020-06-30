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Московское УФАС может оштрафовать "Почту России" на 500 тыс. рублей за рекламный слоган

По мнению ФАС, использование слогана "Одна Страна. Одна Почта" является некорректным, не отражающим реальное положение на рынке услуг почтовой связи и нарушающим закон "О рекламе"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) России может оштрафовать "Почту России" на 500 тыс. рублей из-за использования слогана в рекламе "Одна Страна. Одна Почта". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Московское УФАС России признало в действиях АО "Почта России" нарушение Закона о рекламе при использовании в рекламном ролике слогана "Одна Страна. Одна Почта" <...> По результатам рассмотрения дела столичное антимонопольное ведомство установило факт наличия некорректного сравнения рекламируемых услуг почтовой связи, которое указывает на исключительность и уникальность АО "Почта России" как почтового оператора на внутреннем рынке страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что согласно действующему законодательству РФ на рынке почтовой связи данные услуги может оказывать неограниченный круг организаций, являющихся операторами почтовой связи. Московское УФАС России пришло к выводу, что использование слогана "Одна Страна. Одна Почта" является некорректным, не отражающим реальное положение на рынке услуг почтовой связи и нарушающим закон "О рекламе".

"АО "Почта России" как рекламодателю грозит административная ответственность, установленная частью 1 статьи 14.3 кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей", - пояснили в ведомстве.

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