ФАС уличила владельца бренда "Сытоедов" в копировании оформления продуктов "Мираторга"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ФАС признала владельца бренда "Сытоедов", компанию "Вилон", скопировавшим оформление продуктов "Мираторга". Об этом говорится в сообщении "Мираторга".

"УФАС по Московской области вынесло решение о признании копирования и имитации компанией "Вилон" внешнего вида товаров "Мираторга" нарушением п. 2 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. Готовятся материалы для возбуждения административного дела в соответствии с КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

В споре с "Вилоном" "Мираторг" настаивал на том, что оформление упаковки полуфабрикатов "Сытоедов" имитирует внешний вид и фирменный стиль продуктов "Мираторга" - томленого мяса и бургеров. Компания "Вилон" пока не ответила на запрос ТАСС.

О компаниях

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины и поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.

Торгово-промышленная компания "Вилон" работает на рынке замороженных готовых продуктов с 1994 года. В портфеле компании - свыше 150 наименований продукции, выпускаемой под брендами "Сытоедов", "Добрые съести", "Обожамс!" и "Чебуречье", в том числе супы, готовые вторые блюда, снеки и выпечка.