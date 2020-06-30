Власти готовят обоснование на запуск аэроэкспресса из аэропорта Симферополя в Севастополь

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 30 июня. /ТАСС/. Технико-экономическое обоснование запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя - единственной гражданской авиагавани Крымского полуострова - в Севастополь прорабатывается в настоящее время, сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов после запуска грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту.

"По железной дороге мы с Евгением Ивановичем (Дитрихом, главой Минтранса РФ) и с Михаилом Владимировичем (Развожаевым, врио главы Севастополя) сегодня говорили, что проект от аэропорта Симферополь до города Севастополя у нас остается актуальным, здесь при поддержке Минтранса России мы просчитаем сейчас буквально техническое обоснование, подготовим и тоже поставим точку. Считаем, что этот проект возможно быстро реализовать, и он, действительно, даст эффект: наши автомобильные дороги разгрузит, скорость доставки туристов к объекту размещения увеличит, то есть масса плюсов", - сказал Аксенов.

Развожаев добавил, что для этого необходимо построить железнодорожную ветку, которая соединит аэропорт Симферополя с основной железной дорогой.