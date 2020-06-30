Автохолдинг в СКФО получил льготный кредит от ВТБ по программе поддержки занятости

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Крупный представитель автомобильного ретейла на Северном Кавказе - ГК "Альянс" получил кредит ВТБ под 2% годовых в сумме 21,3 млн рублей по госпрограмме поддержки занятости, сообщили во вторник в пресс-службе банка.

"ВТБ предоставил крупному представителю автомобильного ретейла Северного Кавказа - ГК "Альянс" кредит под 2% годовых в размере 21,3 млн рублей. Соглашения подписаны в рамках новой госпрограммы поддержки занятости", - говорится в сообщении.

По словам руководителя компании Руслана Гожева, в настоящее время в девяти автосалонах ООО "Альянс" трудятся 346 человек.

"Снижение деловой активности и введение режима самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции ощутимо повлияли на региональный автобизнес. <…> Сейчас, когда ограничительные меры отменяют, необходимо искать новые точки роста и дальнейшего развития компании, чтобы сохранить свой профессиональный коллектив. Программы господдержки дают возможность оперативно получить необходимые ресурсы, чтобы сосредоточиться именно на решении этих задач", - приводятся в сообщении слова Гожева.

Как отметил управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко, мера господдержки в виде льготных займов с возможностью погашения за счет государства сегодня востребована у представителей бизнес-сообщества региона. "К нам уже поступило более 170 заявок на общую сумму 1,3 млрд рублей, из них более 120 заявок на 1 млрд рублей одобрено", - цитирует Дыренко пресс-служба банка.

Программа выдачи кредитов под 2% годовых (разница субсидируется из федерального бюджета) предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным некоммерческим организациям началась 1 июня. Кредит выдается в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. Заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.