Число безработных в России достигло 2,7 млн человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек. Об этом во вторник заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Российской недели бизнеса.

"Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 млн 700 тыс. человек - это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году - это серьезное давление, которое мы испытываем", - сказал Васильев.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что порядка 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии. Глава Минтруда указывал, что стабилизация ситуации на рынке труда в России ожидается в четвертом квартале.