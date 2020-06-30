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Число безработных в России достигло 2,7 млн человек

В Роструде отметили, что нынешний показатель почти на 2 млн больше, чем в то же время в 2019 году
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек. Об этом во вторник заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе "Управляем квалификациями - моделируем будущее" в рамках Российской недели бизнеса.

"Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 млн 700 тыс. человек - это практически на 2 млн больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году - это серьезное давление, которое мы испытываем", - сказал Васильев.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отмечал, что порядка 25% официально зарегистрированных безработных потеряли работу во время пандемии. Глава Минтруда указывал, что стабилизация ситуации на рынке труда в России ожидается в четвертом квартале.

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