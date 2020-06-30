Движение по трассе "Таврида" запустили от Керчи до Белогорска

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

"Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове", - сказал глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Допустимая скорость движения почти на всем открытом участке увеличена до 90 км/ч. "В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу по наземным переходам со светофорами. В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 км/ч", - уточнили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля, а запуск движения по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Севастополя состоится в сентябре.

Сейчас общая готовность трассы составляет 92%. Официальное открытие всей трассы запланировано на декабрь 2020 года, однако Дитрих ранее отмечал, что автодорога может быть сдана раньше срока.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.