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Развожаев: грузовое железнодорожное сообщение поможет развитию порта Севастополя

Губернатор города также добавил, что после запуска грузового железнодорожного движения ожидает снижения цен на топливо и строительные материалы в регионе

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 30 июня. /ТАСС/. Морской порт Севастополя начнет развиваться после запуска грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, заявил журналистам после открытия движения врио губернатора Михаил Развожаев.

"Для Севастополя - это в перспективе важнейшая составная часть оживления морского порта. Сейчас мы создаем концепцию. Стабильное грузовое сообщение - это якорная часть развития порта", - сказал Развожаев, отметив, что после запуска грузового железнодорожного движения ожидает снижения цен на топливо и строительные материалы в регионе.

Из-за санкций ряда стран против предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов в Севастопольском морском порту сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тысяч в 2018 году. Сейчас власти города ищут возможности для развития порта, в первую очередь поднимается вопрос о возобновлении грузового морского сообщения с другими странами - например, с Сирией. Среди направлений, которые рассматриваются для работы Севморпорта, есть туризм, рыболовство.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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