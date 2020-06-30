Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка двум инновационным компаниям

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Инновационные компании "Текон-инжиниринг" и "Медицинские компьютерные системы" получили статус якорного резидента технопарка в Москве и право на налоговые льготы, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Две инновационные компании - производители медицинского оборудования и систем промышленной автоматизации - получат статус якорного резидента технопарка и право на налоговые льготы, предусмотренные законодательством города Москвы. Ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, для этих компаний будет снижена 12,5% вместо стандартной ставки 17%. Распоряжение правительства Москвы по данному вопросу подписал мэра города Сергей Собянин", - говорится в материалах.

Уточняется, что статус якорного резидента технопарка присвоен компании "Текон-инжиниринг". Технопарк "Текон", резидентом которого является предприятие, расположен в районе Хорошево-Мевники и специализируется на промышленной автоматизации микроэлектронике и информационных технологиях. "Текон-инжиниринг" осуществляет полный цикл проектирования, производства и внедрения систем промышленной автоматизации в сфере энергетики, предприятие выпускает не только оборудование, но и программное обеспечение для него.

Вторая компания - "Медицинские компьютерные системы" - стала якорным резидентом технопарка "Элма", расположенного в Зеленограде со специализацией в радиоэлектронике и приборостроении. Компания разрабатывает и производит высокотехнологичное диагностическое и терапевтическое медоборудование. Продукцию предприятия закупают столичные вузы и научные центры - МГУ им. М. В. Ломоносова, Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ), Институт медико-биологических проблем РАН и другие.