Эксперты: российская нефть Urals может торговаться с премией к Brent до конца лета

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Обычно продаваемый с дисконтом к эталонной марке нефти Brent, с конца апреля российский сорт Urals начал обгонять в цене североморский бенчмарк. В июне премия к стоимости российского сорта достигла максимума за последние 26 лет.

Опрошенные ТАСС аналитики полагают, что на фоне постепенного роста спроса на нефть и сохраняющихся ограничений в рамках сделки ОПЕК+ российский Urals продолжит оцениваться выше Brent по крайней мере в течение лета. При этом сокращение поставок и высокие цены не грозят России потерей своей доли на рынке, поскольку большого выбора в поставщиках у европейских НПЗ по сути нет.

Причины удорожания Urals

26 июня премия в стоимости Urals к Brent достигла рекордного с 1994 года уровня в $2,35 за баррель. В абсолютном выражении российский сорт нефти подорожал на $0,92 - до $43,25 за баррель.

Основной причиной повышения цены российского сырья стало сокращение поставок вследствие снижения Россией добычи в рамках сделки ОПЕК+. По информации агентства Argus, в июле отгрузки Urals могут упасть более чем на 40%. Морской экспорт Urals в следующем месяце может сократиться на 534 тыс. баррелей в сутки относительно июня - до 770 тыс. баррелей в сутки. Это минимальный объем за историю мониторинга с 2002 года. По данным "Транснефти", общий экспорт нефти из РФ через морские порты в июле может упасть на 22%.

"Выполнение обязательств России в рамках сделки ОПЕК+ и восстановление спроса на внутреннем рынке после смягчения карантинных мер привели к неизбежному сокращению поставок Urals на экспорт. При этом многие европейские НПЗ настроены на российскую нефть, а в ряде стран зависимость от нее достигает 80%. С учетом высокого темпа роста спроса на сырье в Европе произошла конкурентная борьба за товар, и цена выросла", - комментирует ситуацию консультант VYGON Consulting Денис Пигарев.

Подтолкнул цены вверх и возросший спрос на российский сорт нефти со стороны США, которые ранее ввели санкции против Венесуэлы, ограничив тем самым себе доступ к ее "черному золоту". "Американские НПЗ настроены непосредственно под тяжелую сернистую нефть. Сейчас США начали искать альтернативу, что похожего есть на рынке. Среди сортов был как раз российский Urals, большие объемы которого в конце 2019 - начале 2020 года стали уходить в США", - отметил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Активно начал скупать подешевевшее на рынке сырье и Китай. В основном КНР является потребителем российского сорта ВСТО, однако на фоне снижения мировых цен на нефть страна начала скупать и Urals.

Возросший спрос на российскую нефть, по мнению аналитика компании "Финам" Алексея Калачева, может стать весомым аргументом для непродления максимального снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+ на следующий период. Это позволит странам - участницам соглашения перейти к ослаблению ограничений уже в августе.

Держать ценовую дистанцию

В дальнейшем, по мнению большинства аналитиков, у Urals есть возможность удержаться на текущих позициях и сохранить премию к Brent. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков при этом отмечает, что прогнозировать величину спреда между двумя сортами нефти сейчас сложно, поскольку исторически подобных ситуаций на рынке, когда Россия в таком объеме бы снижала экспорт нефти, еще не было.

"Но премия Urals к Brent действительно может сохраняться в долгосрочном периоде, поскольку многие европейские НПЗ технологически настроены на тяжелые сорта нефти, заместить которые сейчас сложно", - поясняет он.

Не потерять свои позиции на рынке РФ поможет и тот факт, что у других крупных нефтепроизводителей также есть обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, российские компании помимо самой нефти экспортируют и нефтепродукты. "В этом сегменте такого снижения не будет даже близко", - считает Танурков.

Аналитики Альфа-Банка, в свою очередь, ожидают, что высокая премия в котировках Urals сохранится в июле, после чего последует ее снижение в начале августа на фоне послаблений в сокращении добычи. По оценкам аналитиков банка, в течение лета премия сорта Urals сохранится на уровне $1,5 за баррель.

"Какое-то время премия может сохраняться, но вряд ли она будет устойчивой - премия оказывает негативное влияние на маржу переработки тех заводов, которые традиционно покупают российскую нефть", - добавил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Между тем советник гендиректора "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что временная премия между Urals к Brent является не столь важным результатом по сравнению с тем, насколько упадут экспортные доходы. По его словам, для нефтяников страшно не столько падение цен, сколько падение самой добычи, поскольку при меньших продажах издержки не меняются. Поэтому себестоимость добычи для компаний возрастает. На этом фоне главный вопрос заключается в том, когда начнет восстанавливаться спрос на нефть, заключил эксперт.