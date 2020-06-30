Кабмин внес в Госдуму поправки к законопроекту о ликвидации разливов нефти

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму поправки об обязанности компаний, занимающихся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект, который обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий.

Согласно предложенным поправкам, компании-нефтедобытчики обязаны иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юрлиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов.

Кабмин предлагает указать конкретные механизмы финансового обеспечения. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, документ, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для осуществления ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы. Методика расчета финансового обеспечения проведения ликвидационных мероприятий разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, определяемым кабмином.

Согласно документу, компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны до 1 января 2024 года разработать и утвердить планы предупреждения и ликвидации разливов нефти. План утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Обязанности компаний

При возникновении разливов нефти и нефтепродуктов предлагается обязать компании оповещать об этом уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, а также региональные органы госвласти и органы местного самоуправления на территории, где произошел разлив. Кроме того, компании обязаны обеспечить организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов силами либо собственных аварийно-спасательных служб, либо привлекаемых на договорной основе. Если устранить последствия не удается, то компании должны обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил.

Согласно поправкам, после ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов компании обязаны провести рекультивационные и иные восстановительные работы. Предлагается обязать их возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан и юрлиц, а также расходы на привлечение дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

Как отметил Бурматов, правительство в поправках учло все замечания депутатов по доработке законопроекта. "Мы планируем на следующей неделе рассмотреть поправки на комитете", - сообщил он ТАСС.