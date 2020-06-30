"Сбермаркет" запустил доставку продуктов по всей России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сервис доставки продуктов и сопутствующих товаров "Сбермаркет" вышел в 83 субъекта России, запустившись, таким образом, по всей стране. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сбермаркет" запустился по всей России. В конце июня компания начала работу в 27 новых городах и теперь сервис доставки из магазинов доступен по всей стране - от Калининграда и Мурманска на севере и западе страны до Анадыря, Владивостока и Петропавловска Камчатского на Дальнем Востоке. Всего "Сбермаркет" работает в 115 городах в 83 субъектах РФ, что в четыре раза больше, чем в конце 2019 года", - говорится в сообщении.

Более 70% доставляемых сервисом заказов приходится на регионы. В конце июня сервис начал работу в городах Дальнего Востока. Во всех регионах присутствия клиентам доступна быстрая доставка заказов за два часа.

"Сбермаркет" - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года. Сервис обеспечивает доставку из 35 торговых сетей.