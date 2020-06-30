Всемирный банк назначил нового директора по Белоруссии, Молдавии и Украине

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) назначил Арупа Банерджи своим новым региональным директором по Белоруссии, Молдавии и Украине. Об этом этот международный финансовый институт сообщил во вторник на своем сайте.

"Всемирный банк рад сообщить о назначении Арупа Банерджи на должность регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине, начиная с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

На этой должности Банерджи будет руководить обеспечением и реализацией инвестиционной, кредитной и аналитической деятельности банка, а также координировать будущие направления программ.

До своего нынешнего назначения Аруп Банерджи, гражданин Индии, занимал должность регионального директора Всемирного банка по ЕС. До перехода во Всемирный банк в 1988 году Банерджи преподавал в Центре экономики развития Колледжа Уильямс (штат Массачусетс, США) и в Пенсильванском университете (США).

С июля 2016 года должность регионального директора ВБ по Белорусии, Молдавии и Украине занимала Сату Кахконен, которая в феврале 2020 была назначена главой представительства Банка в Индонезии и Восточном Тиморе.

На прошлой неделе ВБ сообщил о выделении Украине по просьбе правительства страны кредита на сумму в $350 млн для финансовой поддержки экономического восстановления и смягчения последствий эпидемии коронавируса. С 1992 года финансовая помощь Всемирного банка Украине составила около $14 млрд.