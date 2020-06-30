АСВ перечислило ЦБ 18 млрд рублей в рамках погашения задолженности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило ЦБ РФ 18 млрд рублей в рамках погашения кредитной линии, предоставленной регулятором в 2015-2017 годы, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Остаток задолженности агентства составляет 483 млрд рублей.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 30 июня 2020 года перечислила Банку России 18 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии", - отмечают в пресс-службе.

Всего агентство направило на погашение кредита Банку России 359 млрд рублей, в том числе в 2020 году - 101 млрд рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию на 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.